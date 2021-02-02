Яндекс.Такси нашёл способ купить конкурента с помощью лазеек в законе

В частности, Яндекс.Такси покупает call-центр и бизнес грузоперевозок группы «Везёт». Сумму сделки оценивают в $178 млн.

В 2019 году Яндекс.Такси тоже объявил о приобретении активов группы «Везёт». Тогда продавцы должны были получить до $71,5 млн наличными и до 3,6% акций Яндекс.Такси. Эту сделку должна была согласовать ФАС. Против сделки выступал сервис такси Gett. В итоге ФАС всё же запретила сделку, посчитав, что после слияния объединённая компания будет иметь слишком большую долю на рынке заказа такси.

В отличие от старого соглашения новое подразумевает покупку лишь части активов «Везёт», действует в ограниченном количестве регионов и не распространяется на программное обеспечение. Поэтому сделка не требует согласования с ФАС.

Пользователи «Везёт» теперь смогут вызвать такси в приложении Яндекс.Go.