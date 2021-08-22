Яндекс.Такси снизит оплату водителям в некоторых регионах

Наука и технологии
Сегодня в 15:37
Яндекс.Такси снизит оплату водителям в некоторых регионахМосквы это не коснётся
Яндекс сообщил журналистам, что повысит комиссию для водителей и изменит структуру тарифа с 25 августа. Это коснётся не всех регионов страны. Например в Москве никаких изменений не будет.
Причина повышения комиссий — растущие издержки таксомоторной отрасли. В Яндекс.Такси заявили, что сохранят эффективную комиссию (effective take rate) менее 10%, когда сервис возвращает значительную часть от всей своей комиссии водителям в виде вознаграждений.
По информации компании, в 2020 году водители заработали в «Такси» 300 млрд рублей. В Яндексе считают, что в 2021 году доходы таксистов и таксопарков тоже вырастут.
В каких именно регионах будут изменения и насколько, неизвестно. Также неясно, затронет ли это потребителей.