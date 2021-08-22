Яндекс.Такси снизит оплату водителям в некоторых регионах

Причина повышения комиссий — растущие издержки таксомоторной отрасли. В Яндекс.Такси заявили, что сохранят эффективную комиссию (effective take rate) менее 10%, когда сервис возвращает значительную часть от всей своей комиссии водителям в виде вознаграждений.

По информации компании, в 2020 году водители заработали в «Такси» 300 млрд рублей. В Яндексе считают, что в 2021 году доходы таксистов и таксопарков тоже вырастут.

В каких именно регионах будут изменения и насколько, неизвестно. Также неясно, затронет ли это потребителей.