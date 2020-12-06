Яндекс убрал из Переводчика оскорбительные фразы по слову «чечен» после критики

Журналистка в свою очередь оскорбила автора примеров в Яндекс.Переводчике. Примеры, как признал позже Яндекс, можно назвать некорректными. Один из них выглядел так: «Да он же бывший чеченский террорист».

Яндекс извинился и сообщил, что часть некорректных примеров уже удалили, и они не должны появиться снова. В будущем из сервиса исчезнут и остальные. Также в компании пояснили, что фразы придумал не редактор — примеры были автоматическими. Тем не менее, сейчас разработчики «дополнительно отсматривают принципы их (примеров) формирования, чтобы избежать отображения некорректных примеров в будущем».