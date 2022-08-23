Наука и технологии
Сегодня в 10:21
1 мин.

Яндекс убрал новости и всё лишнее с главной страницы поиска

Продал Новости и Дзен
Яндекс заявил, что отказывается от новостного агрегатора. Теперь он будет развивать ya.ru в качестве новой главной страницы. Эта страница минималистична и не содержит ничего кроме поисковой строки.
Яндекс убрал новости и всё лишнее с главной страницы поиска

Дело в том, что Яндекс закрывает сделку по продаже «Дзена» и «Новостей», сервисов, которые агрегировали сообщения СМИ и блогеров. О предполагаемой продаже стало известно ещё в мае. Источники тогда говорили, что идея продажи «Новостей» и «Дзена» появилась ещё четыре-пять лет назад. Сервис новостей, в частности, вызывал «много критики со всех сторон». Наблюдатели обвиняли платформу в предпочтении отображения контента провластных российских СМИ.

Спорные сервисы приобрёл VK. Бывшая медийная главная Яндекса после закрытия сделки станет порталом dzen.ru под управлением нового владельца. ya.ru же станет основной точкой входа в Поиск, Почту и другие сервисы Яндекса. Также компания выпустит для Android новое приложение с Алисой.

В рамках соглашения Яндекс также купил сервис доставки еды Delivery Club. Сделку должны закрыть в ближайшие месяцы; она требует согласования с Федеральной антимонопольной службой.

Источник:Яндекс
Теги:
#Яндекс
,
#поисковые системы
Новости партнеров
Новости партнеров