Яндекс убрал новости и всё лишнее с главной страницы поиска

Дело в том, что Яндекс закрывает сделку по продаже «Дзена» и «Новостей», сервисов, которые агрегировали сообщения СМИ и блогеров. О предполагаемой продаже стало известно ещё в мае. Источники тогда говорили, что идея продажи «Новостей» и «Дзена» появилась ещё четыре-пять лет назад. Сервис новостей, в частности, вызывал «много критики со всех сторон». Наблюдатели обвиняли платформу в предпочтении отображения контента провластных российских СМИ.

Спорные сервисы приобрёл VK. Бывшая медийная главная Яндекса после закрытия сделки станет порталом dzen.ru под управлением нового владельца. ya.ru же станет основной точкой входа в Поиск, Почту и другие сервисы Яндекса. Также компания выпустит для Android новое приложение с Алисой.

В рамках соглашения Яндекс также купил сервис доставки еды Delivery Club. Сделку должны закрыть в ближайшие месяцы; она требует согласования с Федеральной антимонопольной службой.