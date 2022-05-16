Яндекс уедет из России? Рассказываем, что известно о ситуации

Журналисты цитируют Воложа: «Я принял решение сделать Тель-Авив штаб-квартирой компании и привезти в страну сотни программистов, инженеров и специалистов по технологиям». Утверждается, что он пытается добиться от израильского правительства особых условий для релокации российских сотрудников. «Мы просим предоставить рабочие визы для сотрудников-неевреев, не имеющих права на репатриацию, а также предоставить документы для релокации сотрудников, обладающих российским гражданством», — приводят СМИ отрывок из письма Воложа.

Уточняется, что особые документы для релокации должны позволить сотрудникам Яндекса свободно передвигаться по миру. СМИ отметили, что после того, как Россия ввела войска на Украину, компания несёт большие экономические потери.

В Яндексе, впрочем, уже поспешили опровергнуть слухи о переносе штаб-квартиры в Израиль. Представители компании заявили, что не планирует релоцироваться из Москвы или перевозить команду из России. «Мы продолжаем нанимать людей на часть вакансий, в том числе в Израиле. Некоторые из вакансий допускают возможность релокации. Также мы хотим помочь сотрудникам, работающим удалённо, получать зарплату удобным для них способом», — добавили в Яндексе.