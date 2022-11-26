Яндекс уйдёт из России и создаст рабочие места в Нидерландах

Источники рассказали телеканалу, что российское подразделение Яндекса, управляющее поисковой системой, сервисом по доставке еды и службой такси, будет продано. Четыре других подразделения продолжат работу под новым именем за пределами РФ. Они занимаются беспилотными автомобилями, облачными сервисами, программным обеспечением для онлайн-образования и сбором данных в режиме реального времени для улучшения процесса работы алгоритмов.

«На первом этапе компания создаст 50-100 рабочих мест в штаб-квартире в Нидерландах Головной офис в настоящее время располагается в Схипхоле, но может переехать в Амстердам», — пишет НТК.

Отмечается, что больше всего рабочих мест создаст дочерняя компания Яндекса «Толока».

Ранее стало известно, что Путин согласовал Кудрину схему раздела активов Яндекса.