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Яндекс уличили в сокрытии невыгодных условий использования своего каршеринга
Тарифы сначала кажутся выгодными, но на деле оказываются дорогими
Недавно «Яндекс.Драйв» разрешил пользователям арендовать автомобиль в сервисе на несколько дней или неделю. Предложение компании показалось одним из наиболее выгодных в отрасли. Однако теперь Яндекс уличили в сокрытии невыгодных условий использования своего каршеринга.
Как пишут авторы ресурса Roem, «Яндекс.Драйв» анонсировал пользователям новый тариф без упоминания важных деталей. А заключаются они в том, что в стоимость тарифа не включается оплата километров пробега. То есть за тариф на несколько дней сервис сразу списывает, например, 7600 рублей, и в эту цену входит «0 километров». Пользователь должен оплатить каждый километр дополнительно — по тарифу восемь рублей за километр.
В Roem также пояснили, что каршеринговые сервисы ввели новые тарифы для того, чтобы автопарк не стоял «мёртвым грузом» во время нерабочей недели.