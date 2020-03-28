Яндекс уличили в сокрытии невыгодных условий использования своего каршеринга

Как пишут авторы ресурса Roem, «Яндекс.Драйв» анонсировал пользователям новый тариф без упоминания важных деталей. А заключаются они в том, что в стоимость тарифа не включается оплата километров пробега. То есть за тариф на несколько дней сервис сразу списывает, например, 7600 рублей, и в эту цену входит «0 километров». Пользователь должен оплатить каждый километр дополнительно — по тарифу восемь рублей за километр.

В Roem также пояснили, что каршеринговые сервисы ввели новые тарифы для того, чтобы автопарк не стоял «мёртвым грузом» во время нерабочей недели.