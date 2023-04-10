Яндекс в 2022 году продал в 2 раза больше колонок, телевизоров и навигаторов

Яндекс представлен на рынке потребительской электроники в трёх категориях: домашние аудиосистемы, телевизоры и автомобильная навигация. Самым популярным продуктом компании являются умные колонки с голосовым помощником «Алиса», которые составляют 79% от общего объёма продаж в денежном выражении.

Представитель Яндекса подтвердил достоверность цифр и заявил, что компания планирует расширить ассортимент устройств под своим брендом, но не раскрыл подробности.

По мнению экспертов «F+ tech Марвел», рост доли Яндекса на российском рынке потребительской электроники связан не только с уходом западных брендов, но и с увеличением спроса на умные колонки.