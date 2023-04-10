Яндекс в 2022 году продал в 2 раза больше колонок, телевизоров и навигаторов

Яндекс в 2022 году продал в 2 раза больше колонок, телевизоров и навигаторовСобытия сыграли на руку
По данным аналитической компании «F+ tech Марвел», Яндекс продал в 2022 году 2,5 млн устройств потребительской электроники на сумму 20,1 млрд рублей. Это почти вдвое больше, чем в 2021 году, когда компания реализовала 1,4 млн гаджетов на сумму 9,8 млрд рублей.
Фото: Яндекс
Яндекс представлен на рынке потребительской электроники в трёх категориях: домашние аудиосистемы, телевизоры и автомобильная навигация. Самым популярным продуктом компании являются умные колонки с голосовым помощником «Алиса», которые составляют 79% от общего объёма продаж в денежном выражении.
Представитель Яндекса подтвердил достоверность цифр и заявил, что компания планирует расширить ассортимент устройств под своим брендом, но не раскрыл подробности.
По мнению экспертов «F+ tech Марвел», рост доли Яндекса на российском рынке потребительской электроники связан не только с уходом западных брендов, но и с увеличением спроса на умные колонки.