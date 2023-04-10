Наука и технологии
12:19, 10 апреля 2023
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Яндекс в 2022 году продал в 2 раза больше колонок, телевизоров и навигаторов

События сыграли на руку

По данным аналитической компании «F+ tech Марвел», Яндекс продал в 2022 году 2,5 млн устройств потребительской электроники на сумму 20,1 млрд рублей. Это почти вдвое больше, чем в 2021 году, когда компания реализовала 1,4 млн гаджетов на сумму 9,8 млрд рублей.

Яндекс в 2022 году продал в 2 раза больше колонок, телевизоров и навигаторов

Фото: Яндекс

Яндекс представлен на рынке потребительской электроники в трёх категориях: домашние аудиосистемы, телевизоры и автомобильная навигация. Самым популярным продуктом компании являются умные колонки с голосовым помощником «Алиса», которые составляют 79% от общего объёма продаж в денежном выражении.

Представитель Яндекса подтвердил достоверность цифр и заявил, что компания планирует расширить ассортимент устройств под своим брендом, но не раскрыл подробности.

По мнению экспертов «F+ tech Марвел», рост доли Яндекса на российском рынке потребительской электроники связан не только с уходом западных брендов, но и с увеличением спроса на умные колонки.

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