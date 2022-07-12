Яндекс в России оштрафуют всего на 100 тысяч рублей за крупную утечку данных

«Роскомнадзор составил и передал в суд административный протокол в отношении ООО "Яндекс.Еда" за предоставление неправомерного доступа к информационной системе персональных данных, что привело к незаконному распространению персональных данных курьеров сервиса», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

Протокол составлен по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ. Штраф по ней достигает 100 тысяч рублей.

Ранее сегодня мировой суд Москвы оштрафовал Apple на 2 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей.