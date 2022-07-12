Яндекс в России оштрафуют всего на 100 тысяч рублей за крупную утечку данных

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Яндекс в России оштрафуют всего на 100 тысяч рублей за крупную утечку данныхРоскомнадзор составил протокол
Ранее в этом году в свободном доступе оказались данные пользователей Яндекс Еды. Можно было узнать, сколько денег каждый из них потратил в сервисе, куда заказывал доставки, на какой номер телефона, адрес почты и т.д. Кроме того, компания допустила утечку данных курьеров. Сегодня Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Яндекс Еды за это. Сервису грозит штраф, но совсем небольшой.
«Роскомнадзор составил и передал в суд административный протокол в отношении ООО "Яндекс.Еда" за предоставление неправомерного доступа к информационной системе персональных данных, что привело к незаконному распространению персональных данных курьеров сервиса», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.
Протокол составлен по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ. Штраф по ней достигает 100 тысяч рублей.
Ранее сегодня мировой суд Москвы оштрафовал Apple на 2 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей.