Журналист Forbes спросил собеседника, какие финтех-проекты есть у Яндекса. Управляющий директор рассказал, что компания хочет предоставлять базовые финансовые сервисы. В частности, дебетовую карту подписчикам «Плюса». Это позволило бы им удобно совершать транзакции на «Яндекс.Маркете», в «Такси», в «Еде», в «Лавке», «Драйве». Карту выпустят как в физическом, так и в виртуальном виде. По словам собеседника, сейчас компании на пути реализации проекта.

Когда именно будет запущена карта, пока неясно. По словам управляющего директора, на проект нужно определённое время.