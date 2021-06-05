Наука и технологии
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Яндекс выпустит дебетовую карту для своих подписчиковНо точные сроки запуска пока неизвестны
Управляющий директор и член совета директоров группы компаний «Яндекс» поговорил с Forbes и рассказал о планах компании. Оказалось, что скоро у подписчиков «Плюса» может появиться дебетовая карта.
Журналист Forbes спросил собеседника, какие финтех-проекты есть у Яндекса. Управляющий директор рассказал, что компания хочет предоставлять базовые финансовые сервисы. В частности, дебетовую карту подписчикам «Плюса». Это позволило бы им удобно совершать транзакции на «Яндекс.Маркете», в «Такси», в «Еде», в «Лавке», «Драйве». Карту выпустят как в физическом, так и в виртуальном виде. По словам собеседника, сейчас компании на пути реализации проекта.
Когда именно будет запущена карта, пока неясно. По словам управляющего директора, на проект нужно определённое время.