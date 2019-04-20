Яндекс выяснил, чего не знают россияне о донорстве крови

20 апреля в России отмечается День донора. В честь праздника «Яндекс» составила рейтинг самых популярных запросов о донорстве за последний год. Наиболее часто пользователи узнавали, где можно сдать кровь, что можно есть перед её сдачей, какие существуют противопоказания для доноров. Также россиян интересовало, полезно ли сдавать кровь на донорство, и со скольки лет это можно делать.

Праздник отмечается в этот день потому, что 20 апреля 1832 года было совершено первое удачное переливание крови в России.