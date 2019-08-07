«Яндекс» выяснил, где ещё кроме Петербурга в России шаурму называют шавермой

Анализировали запросы, сделанные с августа 2018 года по июль 2019. Как оказалось, «шавермой» известное блюдо называют только в четырёх городах России: в Петербурге, Пскове, Великом Новгороде и Петрозаводске. Оно неудивительно: все эти города расположены недалеко друг от друга, на северо-западе России. Во всех остальных городах используют слово «шаурма».

В мире же для этого блюда существует множество других названий. Но в России они не встречаются. По крайней мере, эксперты «Яндекс» проверили «донер-кебаб», и оно не стало лидером ни в одном регионе страны.