Яндекс задействовал ИИ для борьбы с фишинговыми сайтами

Алгоритмы анализируют различные факторы, такие как дата создания сайта, его посещаемость, время, проводимое на нем пользователями, а также источник перехода на сайт. При наличии признаков фишинга, браузер Яндекса запускает дополнительную проверку. Точность определения фишинговых сайтов, по заявлению компании, составляет 99,9%. Ежедневно алгоритмы Яндекса обнаруживают более 1500 таких ресурсов, из которых лишь один-два в действительности оказываются «нефишинговыми».

Внедрение ИИ Яндексом является шагом в правильном направлении, но для обеспечения полной защиты пользователей необходимы комплексные меры, учитывающие специфику различных видов фишинга.