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Наука и технологии
Опубликовано 29 марта 2024, 21:45
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Яндекс задействовал ИИ для борьбы с фишинговыми сайтами

И вполне успешно
Яндекс внедрил систему искусственного интеллекта (ИИ) для выявления фишинговых сайтов. С ноября 2023 года нейросеть обнаружила почти 400 000 таких ресурсов, пишут «Ведомости».
Яндекс задействовал ИИ для борьбы с фишинговыми сайтами
© Ferra

Алгоритмы анализируют различные факторы, такие как дата создания сайта, его посещаемость, время, проводимое на нем пользователями, а также источник перехода на сайт. При наличии признаков фишинга, браузер Яндекса запускает дополнительную проверку. Точность определения фишинговых сайтов, по заявлению компании, составляет 99,9%. Ежедневно алгоритмы Яндекса обнаруживают более 1500 таких ресурсов, из которых лишь один-два в действительности оказываются «нефишинговыми».

Внедрение ИИ Яндексом является шагом в правильном направлении, но для обеспечения полной защиты пользователей необходимы комплексные меры, учитывающие специфику различных видов фишинга.

Источник:Ведомости
Автор:Максим Многословный
Теги:
#фишинг
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#сайт
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#Яндекс