Яндекс закрыл свою социальную сеть

Команда Яндекса сообщила, что будет использовать опыт сервиса, механики геолокального взаимодействия, лежавшие в его основе, в других, проекта компании.

Яндекс.Район позволял жителям одного города или района делиться друг с другом новостями или размещать объявления. Сервис запустили в 2016 году. До декабря 2019 года он находился на стадии бета-тестирования. Яндекс.Район был доступен жителям России, Минска, Витебска, Гродно, Бреста и Гомеля, а также Ташкента. По данным SimilarWeb, сервисом в ноябре 2020 года пользовались 12,2 млн человек. Но по сравнению с летом этого года количество пользователей снизилось.