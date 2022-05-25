Яндекс запустил аналог Яндекс.Доставки в Латинской Америке

Так, например, стало известно, что Yango, международный бренд Яндекс.Такси, активно развивает сервис доставки как минимум в трёх странах Латинской Америки: Перу, Чили и Мексике.

Сам проект называется Yango Delivery по аналогии с российской Яндекс.Доставкой. Что интересно, ранее российский сервис, запущенный в конце 2019 года, не озвучивал никаких планов по международной экспансии. Вместо этого шло активное развитие на рынке России.

Стоит отметить, что пресс-служба Яндекса ответила на запрос Интерфакса по этому поводу, подтвердив тестирование логистического сервиса в Чили. При этом компания также заявила, что работа над проектом началась ещё в 2021 году.