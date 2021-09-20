Яндекс запустил доставку еды в машину

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Яндекс запустил доставку еды в машинуИз «Бургер Кинга»
В Яндекс.Картах появилась новая опция: теперь водители могут заказать себе еду прямо в машину. Им нужно просто припарковаться у ресторана. Пока нововведение работает только с «Бургер Кингом».
К сервису успели подключить более 130 ресторанов «Бургер Кинг» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Омске, Новосибирске и других городах России. Когда водитель подъезжает к парковке «Бургер Кинга», в Яндекс.Картах открывается карточка, в которой можно выбрать еду. При оплате нужно указать телефон для связи, номер и цвет машины.
В приложении можно также найти доступный ресторан с «Доставкой в машину». Для этого на главной странице в меню нужно выбрать «Где поесть» и для списка ресторанов применить фильтр «Доставка в машину».
В Яндексе отмечают, что оплата еды в приложении поможет тем, кто, например, не хочет выходить из машины в плохую погоду.