Яндекс запустил конкурента «Авито»

В пресс-релизе Яндекс указывает, что использует знания о товарах, накопленные Маркетом. Поэтому сервис позволяет искать разные вещи по множеству параметров. При покупке смартфона, например, можно будет установить фильтр на двухсимочные модели. В будущем Яндекс обещает позволить указывать параметры в поисковой строке. Например так: «7-скоростной велосипед с планетарной втулкой».

Ещё у Яндекс.Объявлений есть показатель активности у продавца и покупателя. Чем дольше человек пользуется Яндексом, тем выше у него показатель. Это должно помочь выбрать надёжного продавца или покупателя.

Сообщается, что ограничений на количество размещаемых объявлений нет. От продавцов не требуют оставлять номер телефона, общаться с покупателями можно в мессенджере.