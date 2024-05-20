Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 20 мая 2024, 20:37
1 мин.

«Яндекс» запустит серийное производство роботов-курьеров

При условии схожести цены доставки человеком и роботом
Компания «Яндекс» планирует запустить серийное производство роботов-курьеров на замену людям
«Яндекс» запустит серийное производство роботов-курьеров
© Egor Myznik

Компания «Яндекс» готовится к массовому выпуску роботов-доставщиков. В настоящее время в процессе сборки находится 130 машин, а столько же уже работает.

По словам представителей компании, они обладают необходимым опытом и готовы к массовому производству. Решение о начале массового производства будет принято в зависимости от экономической целесообразности: когда стоимость доставки роботом станет такой же, как у доставки курьером, «Яндекс» начнёт масштабировать свой бизнес.

Серийное производство роботов-курьеров начинается с выпуска более 100 штук в месяц, что позволяет снизить расходы на каждую единицу. Производство роботов-доставщиков «Яндекса» в настоящее время осуществляется в инженерном центре в Москве, а зарубежные подразделения компании работают под брендом Avride.