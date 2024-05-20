«Яндекс» запустит серийное производство роботов-курьеров

Компания «Яндекс» готовится к массовому выпуску роботов-доставщиков. В настоящее время в процессе сборки находится 130 машин, а столько же уже работает.

По словам представителей компании, они обладают необходимым опытом и готовы к массовому производству. Решение о начале массового производства будет принято в зависимости от экономической целесообразности: когда стоимость доставки роботом станет такой же, как у доставки курьером, «Яндекс» начнёт масштабировать свой бизнес.

Серийное производство роботов-курьеров начинается с выпуска более 100 штук в месяц, что позволяет снизить расходы на каждую единицу. Производство роботов-доставщиков «Яндекса» в настоящее время осуществляется в инженерном центре в Москве, а зарубежные подразделения компании работают под брендом Avride.