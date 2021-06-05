Наука и технологии
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Яндекс запустит сервис «Зелибоба»Там можно генерировать тексты в стиле пацанских цитат
Вчера Яндекс опубликовал сервис «Зелибоба», который работает на нейросетевом языковом алгоритме генерации текстов YaLM. Позже оказалось, что компания случайно слишком рано открыла демо-версию технологии и уже убрала доступ к ней. Тем не менее запуск сервис когда-нибудь состоится.
Алгоритм YaLM (Yet another Language Model) может предсказывать следующее слово в текстовой последовательности. В результате модель способна дополнять фразы новыми словами или предложениями. Сервис «Зелибоба» демонстрирует работу этой технологии.
Там можно ввести текст и получить сгенерированное предложение. Можно даже выбрать стиль текста. Это могут быть тосты, подписи к постам в Instagram или пацанские цитаты. При этом алгоритм довольно быстро обучается для работы в новом стиле — для освоения достаточно от пяти примеров.
Модели обучали на образцах русскоязычных текстов, в том числе на статьях из Википедии, книгах, постах в социальных сетях и новостях.
В скором времени Яндекс расскажет, в каких сервисах будет использовать алгоритм.