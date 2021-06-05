Алгоритм YaLM (Yet another Language Model) может предсказывать следующее слово в текстовой последовательности. В результате модель способна дополнять фразы новыми словами или предложениями. Сервис «Зелибоба» демонстрирует работу этой технологии.

Там можно ввести текст и получить сгенерированное предложение. Можно даже выбрать стиль текста. Это могут быть тосты, подписи к постам в Instagram или пацанские цитаты. При этом алгоритм довольно быстро обучается для работы в новом стиле — для освоения достаточно от пяти примеров.

Модели обучали на образцах русскоязычных текстов, в том числе на статьях из Википедии, книгах, постах в социальных сетях и новостях.

В скором времени Яндекс расскажет, в каких сервисах будет использовать алгоритм.