Японцам придётся покупать новые процессоры AMD по талонам

Такая система обусловлена, по всему видимому, ограниченным объёмом первой партии товара. Журналисты пишут, что как минимум один крупный магазин электроники намерен продавать процессоры по талонам. Они будут выдаваться тем, кто подаст заявки. Чтобы успеть, японцам придётся поторопиться и зарегистрироваться как можно раньше. Талоны начнут выдавать 30 ноября с 9:30 по местному времени, а продажи чипсетов стартуют в 11:00. Количество талонов станет известно завтра вечером.

Ryzen 9 3950X компания AMD представила в июне, назвав его первым в мире 16-ядерным игровым процессором для массового рынка.