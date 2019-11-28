Наука и технологии
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Японцам придётся покупать новые процессоры AMD по талонам
Потому что количество чипсетов ограниченное
На днях в Японии начнутся продажи процессоров AMD Ryzen 9 3950X, Ryzen Threadripper 3960X и 3970X. Как выяснилось, чтобы их купить, японцам придётся брать талоны.
Такая система обусловлена, по всему видимому, ограниченным объёмом первой партии товара. Журналисты пишут, что как минимум один крупный магазин электроники намерен продавать процессоры по талонам. Они будут выдаваться тем, кто подаст заявки. Чтобы успеть, японцам придётся поторопиться и зарегистрироваться как можно раньше. Талоны начнут выдавать 30 ноября с 9:30 по местному времени, а продажи чипсетов стартуют в 11:00. Количество талонов станет известно завтра вечером.
Ryzen 9 3950X компания AMD представила в июне, назвав его первым в мире 16-ядерным игровым процессором для массового рынка.