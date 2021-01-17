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Японцам разрешили брать в аренду зарядные устройства в телефонных будках
Стоит это недорого
В городе Фукуока (Япония) в телефонные будки установили зарядные устройства для смартфонов, которые можно взять в аренду. Это первая услуга подобного рода в стране.
Портативные зарядные устройства предлагают в восьми местах в городе. Пока нововведение тестируется. Пилотный период продлится полгода.
Пользователь, который взял зарядное устройство в одном месте, можно вернуть его в другую телефонную будку или в круглосуточные магазины. Час пользования пауэрбанком стоит 165 иен (около 116 рублей). Зарядное устройство можно арендовать максимум на 48 часов, тогда это будет стоить 330 иен (около 233 рублей) — недорого. Перед использованием пауэрбанка на смартфон нужно установить специальное приложение.
Это нововведение выглядит забавно на фоне того, что всё больше производителей стали отказываться от зарядных устройств в комплектации смартфонов.