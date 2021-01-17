Японцам разрешили брать в аренду зарядные устройства в телефонных будках

Портативные зарядные устройства предлагают в восьми местах в городе. Пока нововведение тестируется. Пилотный период продлится полгода.

Пользователь, который взял зарядное устройство в одном месте, можно вернуть его в другую телефонную будку или в круглосуточные магазины. Час пользования пауэрбанком стоит 165 иен (около 116 рублей). Зарядное устройство можно арендовать максимум на 48 часов, тогда это будет стоить 330 иен (около 233 рублей) — недорого. Перед использованием пауэрбанка на смартфон нужно установить специальное приложение.

Это нововведение выглядит забавно на фоне того, что всё больше производителей стали отказываться от зарядных устройств в комплектации смартфонов.