Японцы будут заряжать наушники и часы по воздуху

Соответствующее оборудование хотят разместить на базовых станциях 5G. Сначала SoftBank будет тестировать беспроводную зарядку в помещениях, а с 2024 года технологию смогут применять и на улице.

Оператор обещает, что ограничит мощность до 1 мВт, а расстояние до 10 м. Это позволит предотвратить негативное влияние на организм. Технология позволит заряжать носимые устройства: наушники и умные часы. Кроме того, можно будет отслеживать противокражные брелоки.

Пока японские законы ограничивают применение подобных технологий, но министерство внутренних дел и коммуникаций страны уже готовит к выпуску указ по выделению нескольких диапазонов частот под беспроводную зарядку.