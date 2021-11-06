Японцы будут заряжать наушники и часы по воздуху

Наука и технологии
Сегодня в 13:33
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Японцы будут заряжать наушники и часы по воздухуТехнологию развернут к 2025 году
Японский мобильный оператор SoftBank протестирует новую технологию беспроводной зарядки гаджетов. Для неё будут использоваться точки мобильной связи 5G. Чтобы зарядить устройство, нужно просто пройти мимо базовой станции.
Соответствующее оборудование хотят разместить на базовых станциях 5G. Сначала SoftBank будет тестировать беспроводную зарядку в помещениях, а с 2024 года технологию смогут применять и на улице.
Оператор обещает, что ограничит мощность до 1 мВт, а расстояние до 10 м. Это позволит предотвратить негативное влияние на организм. Технология позволит заряжать носимые устройства: наушники и умные часы. Кроме того, можно будет отслеживать противокражные брелоки.
Пока японские законы ограничивают применение подобных технологий, но министерство внутренних дел и коммуникаций страны уже готовит к выпуску указ по выделению нескольких диапазонов частот под беспроводную зарядку.
Источник: Коммерсант