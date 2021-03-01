Японцы изобрели алмазные батареи со сроком жизни в 100 лет

В батареях используются искусственные алмазы, которые вырабатывают электричество при размещении в радиоактивной зоне. Чтобы пользоваться такими источниками энергии, нужно контролировать радиоактивность. Можно, например, обернуть батареи в алюминиевые или другие металлические листы.

Алмазы — самые твёрдые вещества на планете. Их активно используют в промышленности. Алмазы можно даже превратить в полупроводники. Японские учёные создали диод P-n перехода, прикрепив тонкую алмазную плёнку к алмазному основанию для выработки электричества.

Алмазные батареи могут вырабатывать электричество до тех пор, пока находятся в радиоактивной зоне. Однако учёным ещё предстоит решить задачу, как сделать батареи более эффективными. Сейчас они могут генерировать лишь микроватт энергии.