Японцы научили робота-змею ползать по вертикальным поверхностям

Разработкой робота занималась группа инженеров под руководством Мотоясу Танака (Motoyasu Tanaka) из Университета электрокоммуникаций. Устройство в виде змеи состоит из восьми секций, которые могут поворачиваться относительно друг друга. В шести центральных секциях размещены колёса с магнитами. Такая конструкция позволяет роботу удерживаться на металлических поверхностях.

Учёные уже заставили робота его заехать на вертикальный стальной резервуар. Он даже смог преодолеть выступ, соединяющий две части резервуара, не упав вниз.

Недавно японские учёные также разработали алмазные батареи, способные генерировать электричество в течение 100 лет. Их можно будет использовать в космических аппаратах.