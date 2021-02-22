Японцы научили ветряные электростанции работать без сбоев при разрушительной скорости ветра

Они разработали крепкие турбины для выработки электроэнергии. Этим турбинам не страшен ветер скоростью до 40 метров в секунду. Традиционные же турбины могут выдержать только 25 метров в секунду.

В новых турбинах, в отличие от традиционных, вращаются не лопасти, а вертикально расположенные цилиндры. Они характеризуются более высокой динамической стабильностью.

Сообщается, что компания Challenergy запустила новую ветряную установку ещё в августе 2020 года. Разработка стоит на одном из японских островов, её мощность составляет 10 кВт. Установка может прослужить до 20 лет. Подобную конструкцию хотят установить и на Филиппинах.

Единственный минус новинки — высокая цена. Установка мощностью 10 кВт стоит около $188 000.