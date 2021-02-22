Наука и технологии
Сегодня в 17:43
Японцы научили ветряные электростанции работать без сбоев при разрушительной скорости ветра
Но это дорогое решение
Ветряные электростанции не могут стабильно работать при сильном ветре. Поэтому их приостанавливают в таких случаях. Японские специалисты из компании Challenergy нашли решение проблемы.
Они разработали крепкие турбины для выработки электроэнергии. Этим турбинам не страшен ветер скоростью до 40 метров в секунду. Традиционные же турбины могут выдержать только 25 метров в секунду.
В новых турбинах, в отличие от традиционных, вращаются не лопасти, а вертикально расположенные цилиндры. Они характеризуются более высокой динамической стабильностью.
Сообщается, что компания Challenergy запустила новую ветряную установку ещё в августе 2020 года. Разработка стоит на одном из японских островов, её мощность составляет 10 кВт. Установка может прослужить до 20 лет. Подобную конструкцию хотят установить и на Филиппинах.
Единственный минус новинки — высокая цена. Установка мощностью 10 кВт стоит около $188 000.