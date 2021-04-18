Наука и технологии
Сегодня в 17:51
Японцы научились ликвидировать радиацию при помощи свиных костей
Вещество в костях поглощает стронций
Японские учёные нашли способ ликвидировать радиацию при помощи свиных костей. Это актуальная работа на фоне действий страны по ликвидации последствий аварии на « Фукусиме-1».
Как отмечает «РИА Новости», новый способ позволяет эффективно поглощать стронций. У стронция есть радиоактивные изотопы, которые негативно воздействуют на организм человека. Дело в том, что апатит, который является главной неорганической составляющей костей и зубов человека, способен поглощать стронций.
Учёные обработали свиные кости особым образом, чтобы увеличить поглощение стронция в 20 раз по сравнению с другими адсорбентами.
Исследователи считают, что их технологию можно применить при работах по демонтажу реакторов АЭС «Фукусима-1». Также ею можно очищать загрязнённую почву под реакторами.