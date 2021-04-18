Японцы научились ликвидировать радиацию при помощи свиных костей

Как отмечает «РИА Новости», новый способ позволяет эффективно поглощать стронций. У стронция есть радиоактивные изотопы, которые негативно воздействуют на организм человека. Дело в том, что апатит, который является главной неорганической составляющей костей и зубов человека, способен поглощать стронций.

Учёные обработали свиные кости особым образом, чтобы увеличить поглощение стронция в 20 раз по сравнению с другими адсорбентами.

Исследователи считают, что их технологию можно применить при работах по демонтажу реакторов АЭС «Фукусима-1». Также ею можно очищать загрязнённую почву под реакторами.