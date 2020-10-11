Японцы отказались менять устаревшие истребители на беспилотники

Как пишет ТАСС, автором идеи был экс-министр обороны Таро Коно. Его предложение было финансово выгодным. Если бы Япония вооружилась беспилотниками, она смогла бы существенно сэкономить. Один американский дрон MQ-9 Reaper стоит примерно 1,5 млрд иен, а это 10% от стоимости истребителя пятого поколения F-22.

Несмотря на выгоду, идею Коно не поддержали большинство членов правительства и правящей партии. Подоплёка тут политическая — у Японии нет технологий разработки таких беспилотников, и их закупка означала бы прицел на импорт. То есть это плохо отразилось бы на поддержке национальной оборонной промышленности.

Истребитель F-2 разработали компании Мицубиси Хэви Индастриз и Локхид Мартин.