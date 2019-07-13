Японцы отложили запуск космического бумажного самолётика

Запуск самолётика произведут при помощи специальной установки. Этот процесс специалисты компании будут контролировать при помощи камеры. Если всё пройдёт успешно, то японцы станут первыми в мире, кто провёл подобный опыт.

Запуск оригами — не единственная интересная особенность предстоящего запуска. Сообщается, что в ракетное топливо японцы добавят немного сакэ из префектуры Вакаяма. Таким образом производитель напитка намеревается прорекламировать свой продукт. Кроме того, ракета доставит в космос бургер и кофейные бобы самого дорогого сорта в мире. После 2020 года японцы надеются использовать MOMO для более прозаичных целей, например, выводить на орбиту спутники.