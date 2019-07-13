Ferra

Японцы отложили запуск космического бумажного самолётика

На ракете с топливом из сакэ
Японская частная космическая компания Interstellar Technologies перенесла на 20 июля запуск ракеты MOMO. В качестве полезного груза носитель выведёт на орбиту Земли бумажный самолётик.

Запуск самолётика произведут при помощи специальной установки. Этот процесс специалисты компании будут контролировать при помощи камеры. Если всё пройдёт успешно, то японцы станут первыми в мире, кто провёл подобный опыт.

Запуск оригами — не единственная интересная особенность предстоящего запуска. Сообщается, что в ракетное топливо японцы добавят немного сакэ из префектуры Вакаяма. Таким образом производитель напитка намеревается прорекламировать свой продукт. Кроме того, ракета доставит в космос бургер и кофейные бобы самого дорогого сорта в мире. После 2020 года японцы надеются использовать MOMO для более прозаичных целей, например, выводить на орбиту спутники.

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