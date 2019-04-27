Японские танкеры перешли на навигацию с дополненной реальностью

Танкеры весят до 320 тысяч тонн. Из-за этого управлять ими достаточно тяжело: манёвры нужно готовить заблаговременно. Кроме того, рулевые должны чётко знать, что происходит вокруг танкера на многие километры. Инженеры MOL предложили использовать дополненную реальность для облегчения навигации.

Теперь рулевые смогут увидеть насыщенную необходимой информацией картинку на дисплеях танкера. В режиме реального времени на записях с камер судна отображаются данные с радаров, информация о курсе, суше и судах поблизости. Технология совместима с морской навигационной картографической системой FMD3300 от Furuno Electric.