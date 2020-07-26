Наука и технологии
Сегодня 15:57
Японцы разрешат сотрудникам работать до глубокой старости
Чтобы использовать их опыт и знания
Японцы разрешат сотрудникам магазинов по продаже электроники работать до глубокой старости. Так компания хочет восполнить нехватку рабочей силы.
Японская корпорация Nojima решила позволить сотрудникам работать до 80 лет. До сих пор они имели право оставаться на работе до 65 лет. Новые правила будут распространяться на всех работников Nojima.
В компании уверены, что данное решение поможет ей дольше использовать знания и опыт сотрудников. Кроме того, это решит проблему с нехваткой рабочей силы, которую Nojima ожидает в скором времени.
Сообщается, что компания даже готова рассмотреть вопрос о продлении трудовых договоров для людей, которые согласны работать и после 80 лет.
Inc уточняет, что Nojima помимо продажи электроники также занимается реализацией товаров для развлечений, в том числе игрового программного обеспечения.