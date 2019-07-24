Японцы сделали медали для Олимпиады из переработанных смартфонов

Дизайн медалей разработал Дзюнъити Каваниси. Весит каждая примерно 550 граммов. Сделаны они из сплава, в состав которого вошла электроника. Гаджеты для этого искали по всей стране. В итоге получилось собрать почти 79 тысяч тонн электроники. Ещё 6 миллионов мобильных телефонов японцы сдали телекоммуникационному оператору NTT, который передал их создателям медалей.

Таким образом они добыли 32 килограмма золота, 3,5 тонн серебра и 2,2 тонны бронзы. На готовых медалях с лицевой стороны выгравирован символ Олимпиады в Токио, на обратной — богиня победы Ника.

Пройдёт она с 24 июля по 9 августа 2020 года.