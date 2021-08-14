Японцы сделали топливо для грузовиков из бульона рамен

Технология изготовления такая: из бульона извлекают свиной жир, его смешивают с топливом из отходов растительного масла. Создатель метода намерен перевести 170 грузовиков на такой биодизель к сентябрю. Некоторые автомобили уже работают на новом топливе.

Эта идея пришла в голову президента Nishida Shoun Масуми Нисида в 2013 году. Тогда он встретил администратора сети ресторанов, который спросил у него, можно ли что-то сделать с остатками рамена. Этот вопрос занимал его, так как за утилизацию супа приходилось платить. В итоге Нисида создал устройство для отделения жира от бульона.

Сейчас для Nishida Shoun жир и растительное масло поставляют около двух тысяч японских ресторанов. Компания может производить почти три тысячи литров топлива в день.