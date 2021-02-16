Японцы создадут самолёт радиоэлектронной борьбы

Компания получила контракт министерства обороны Японии. Самолёт РЭБ разрабатывают на базе транспортного Kawasaki C-2. Пока технические подробности новинки не раскрываются. Готовый самолёт должны показать в 2032 году.

Разработка пройдёт в два этапа. В рамках первого Kawasaki Heavy Industries спроектирует самолет, соберёт два опытных образца и испытает их. На втором этапе сделают ещё два опытных образца и проведут расширенные испытания.

Самолёт Kawasaki C-2 в длину составляет 43,9 метра, а размах его крыла достигает 44,4 метра. Дальность его полёта равна 4,5 тысячи километров.