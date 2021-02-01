Японцы создали очки для имитации плача

Существует гипотеза, что даже искусственная мимика может повлиять на настроение человека. Например, вынужденная улыбка может поднять его.

Специалисты из Токийского университета решили проверить, сработает ли это с искусственными слезами. Они создали специальные очки. Оправу для них напечатали на 3D-принтере. В очках есть шприц с пружинами и электромагнитные клапаны. От шприца к носоупорам подведены две трубки. По команде от встроенной платы клапан открывается и вода начинает течь. Очки вместе с водой весят 72 грамма.