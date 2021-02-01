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Японцы создали очки для имитации плача

Чтобы проверить одну гипотезу
Японские инженеры создали очки, выделяющие капли воды для имитации плача. Сделано это было для исследования, которое показало, что это провоцирует грусть как у самого владельца очков, так и у окружающих его людей.

Существует гипотеза, что даже искусственная мимика может повлиять на настроение человека. Например, вынужденная улыбка может поднять его.

Специалисты из Токийского университета решили проверить, сработает ли это с искусственными слезами. Они создали специальные очки. Оправу для них напечатали на 3D-принтере. В очках есть шприц с пружинами и электромагнитные клапаны. От шприца к носоупорам подведены две трубки. По команде от встроенной платы клапан открывается и вода начинает течь. Очки вместе с водой весят 72 грамма.

Вместе с устройством провели два эксперимента. Участникам показывали нейтральные изображения и подавали «слёзы» через некоторые интервалы. Как оказалось, это мешало им сконцентрироваться на просмотре. Также выяснилось, что очки, имитирующие плач, снижают настроение и у их носителей, и у окружающих.