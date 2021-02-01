Японцы создали очки для имитации плача
Существует гипотеза, что даже искусственная мимика может повлиять на настроение человека. Например, вынужденная улыбка может поднять его.
Специалисты из Токийского университета решили проверить, сработает ли это с искусственными слезами. Они создали специальные очки. Оправу для них напечатали на 3D-принтере. В очках есть шприц с пружинами и электромагнитные клапаны. От шприца к носоупорам подведены две трубки. По команде от встроенной платы клапан открывается и вода начинает течь. Очки вместе с водой весят 72 грамма.
Happy to share that our work "Teardrop Glasses: Pseudo Tears Induce Sadness in You and Those Around You" has been accepted to #CHI2021 . Find the details and the preprint from my web: https://t.co/YTGYtqAOhB pic.twitter.com/sSLoNiH58R— Shigeo YOSHIDA (@shigeodayo) January 26, 2021
Вместе с устройством провели два эксперимента. Участникам показывали нейтральные изображения и подавали «слёзы» через некоторые интервалы. Как оказалось, это мешало им сконцентрироваться на просмотре. Также выяснилось, что очки, имитирующие плач, снижают настроение и у их носителей, и у окружающих.