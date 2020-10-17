Японцы создали поезд, безопасный во время землетрясений

Поезд с 1 июля обслуживает линию Токайдо-синкансэн, которая соединяет Токио и Осаку. Экспресс может двигаться со скоростью до 360 километров в час — рекорд был установлен во время тестов в 2019 году. Это быстрейший поезд в мире. В среднем он однако двигается со скоростью 285 километров в час.

Поездка на N700S кажется плавной благодаря новой системе, которая как бы «гасит» покачивания поезда. Кроме того, у экспресса есть автоматическая система контроля и торможения, которая позволяет ему быстрее останавливаться в чрезвычайной ситуации. Ещё поезд может самостоятельно перемещаться в безопасное место на сниженной скорости, если он оказался на опасных участках дороги — например, на мосту или в тоннеле — во время землетрясения.