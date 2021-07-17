Японцы установили новый мировой рекорд скорости интернета

Наука и технологии
Сегодня в 17:09
Японцы установили новый мировой рекорд скорости интернетаОн почти в два раза выше предыдущего рекорда
Команда исследователей из Национального института информационно-коммуникационных технологий Японии побили мировой рекорд скорости интернета — теперь он составляет 319 терабит в секунду.
Предыдущий рекорд составлял 178 терабит в секунду. Чтобы преодолеть эту скорость, учёные построили систему передачи данных, которая полностью использует технологию мультиплексирования с разделением по длине волны. Кроме того, система комбинирует различные технологии усилителя.
Японцы провели оптоволокно на 69,8 километра, однако финальная дистанция передачи данных составила 3,001 километра. Сигнал посылался через 552 канала на частоте в 25 ГГц. Исследователи рассказали, что использованное ими оптоволокно можно подключить к существующему оборудованию.
Журналисты уточнили, что достигнутой пропускной способности хватило бы для одновременного воспроизведения 8K-видео с YouTube у 4,5 млн пользователей.