Японцы выяснили, что у дельфинов на языке есть уникальный рецептор жиров

В отличие от сухопутных млекопитающих, дельфины имеют ограниченное обоняние в воде, что заставляло ученых полагать, что они используют другие органы чувств для поиска пищи. Учёные из Японии обнаружили, что у молодых дельфинов на задней стороне языка есть специальные вкусовые рецепторы, настроенные на обнаружение жирных кислот, которые важны для энергии и развития мозга.

В ходе эксперимента дельфины также отдали предпочтение специальному раствору, а не молоку, что говорит о том, что они способны различать разные жидкости. Исследователи предполагают, что молоко, которое представляло собой смесь от двух разных самок дельфинов, могло быть им незнакомо.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы изучить эту систему у других морских видов.