Японцы выяснили, что у дельфинов на языке есть уникальный рецептор жиров

Опубликовано 22 января 2025, 21:451 мин.
Японцы выяснили, что у дельфинов на языке есть уникальный рецептор жировИспользуют систему «жирового вкуса» для распознавания материнского молока
Новое исследование показало, что молодые дельфины могут распознавать жирные кислоты в молоке матери с помощью специализированных рецепторов на языке.
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В отличие от сухопутных млекопитающих, дельфины имеют ограниченное обоняние в воде, что заставляло ученых полагать, что они используют другие органы чувств для поиска пищи. Учёные из Японии обнаружили, что у молодых дельфинов на задней стороне языка есть специальные вкусовые рецепторы, настроенные на обнаружение жирных кислот, которые важны для энергии и развития мозга.
В ходе эксперимента дельфины также отдали предпочтение специальному раствору, а не молоку, что говорит о том, что они способны различать разные жидкости. Исследователи предполагают, что молоко, которое представляло собой смесь от двух разных самок дельфинов, могло быть им незнакомо.
Необходимы дальнейшие исследования, чтобы изучить эту систему у других морских видов.