Японцы заявили о 450 доказательствах существования НЛО

Это, впрочем, выглядит как фотоманипуляции глава исследовательской структуры Такэхару Миками заявил, что все фотографии были проверены на предмет возможных фальсификаций с «помощью специальной компьютерной программы».

Стоит отметить, что к этой информации следует отнестись со скепсисом. Ранее американские военные показали Конгрессу США видеозаписи неопознанных летающих объектов. В мае даже прошли открытые слушания, посвящённые этому феномену. Представители Пентагона пообещали, что не станут скрывать информацию о внеземной жизни, если обнаружат её.