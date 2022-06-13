Японец избавил детей от страха ходить в туалет по ночам с помощью лампы-паука

Инженер купил обычную лампу в магазинах, а также сделал роботизированные паучьи ноги. Большинство компонентов для конечностей он напечатал на 3D-принтере. Под лампой у конструкции располагается небольшой компьютер, который позволяет управлять лампой-пауком с помощью Bluetooth джойстика. Японец потратил на создание этого чуда около недели. Общая стоимость составила от 100 000 до 150 000 йен (до 63,5 тысяч рублей).

Инженер отметил, что ночник должен был стать «надёжным партнёром, который ходит с тобой в темноте и позволяет чувствовать себя в безопасности». Дочь инженера уже регулярно пользуется роботом-лампой. А ещё у детей есть коробка для игрушек и подставка на таких же паучьих ногах.