Наука и технологии
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Японец предложил свои варианты конструкции истребителя Су-57

Двухместного варианта
Недавно СМИ сообщили, что у российского истребителя пятого поколения Су-57 будет двухместная версия. В Японии предложили свои необычные варианты компоновки.
Японец предложил свои варианты конструкции истребителя Су-57

Рисунки сделал японский авиалюбитель. Он придумал пять вариантов кабины истребителя.

В первом варианте второй пилот располагается по «классической» схеме двухместной кабины — находится за спиной пилота. Во втором варианте штурман так же размещается за спиной пилота, но под защитой обшивки самолёта.

Японец предложил свои варианты конструкции истребителя Су-57

«Военное обозрение»

В третьем варианте два лётчика сидят рядом, как в российских фронтовых бомбардировщиках Су-34. Четвёртый способ размещения — «вертолётный». Тут используются две раздельные кабины с расположением одна над другой.

Японец предложил свои варианты конструкции истребителя Су-57

«Военное обозрение»

И наконец в пятом варианте второго лётчика разместили под кабиной пилота. Такую компоновку назвали фантастической.

Японец предложил свои варианты конструкции истребителя Су-57

«Военное обозрение»