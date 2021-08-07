Японец предложил свои варианты конструкции истребителя Су-57

Рисунки сделал японский авиалюбитель. Он придумал пять вариантов кабины истребителя.

В первом варианте второй пилот располагается по «классической» схеме двухместной кабины — находится за спиной пилота. Во втором варианте штурман так же размещается за спиной пилота, но под защитой обшивки самолёта.