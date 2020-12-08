Япония даст денег сервисам для знакомств ради повышения рождаемости

Об этом журналисты пишут со ссылкой на премьер-министра Японии Ёсихидэ Суга. Сообщается, что на указанную выше задачу власти выделят в 2021 году два миллиарда йен (около 1,5 млрд рублей). Деньги получат местные органы самоуправления со службами знакомств. Стоит отметить, что примерно половина японских префектур имеет такие. Каждый желающий может заполнить анкету, указав в ней свои увлечения. Некоторые службы для анализа данных применяют алгоритмы искусственного интеллекта.

Отмечается, что коэффициент рождаемости в Японии в 2019 году была равен 1,36. Это низкий показатель. Суммарный коэффициент рождаемости в России в 2019 году составлял 1,579.