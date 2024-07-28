Япония доставит на Луну новый посадочный модуль

Это попытка токийской компании снова заявить о возможностях Японии участвовать в международной лунной гонке. Разработка Tenacious — совместный проект ispace-Europe и Люксембургского космического агентства.

Предыдущая миссия ispace под названием Hakuto закончилась неудачей: ПО посадочного модуля вовремя не рассчитало расстояние до поверхности Луны, и перед прилунением у аппарата внезапно закончилось топливо, из-за чего произошло столкновение с поверхностью. Это произошло в конце 2023 года.

Теперь говорится о том, что вторая миссия будет запущена «зимой 2024» — в конце года. Запуск будет осуществлён на ракете SpaceX Falcon 9 с мыса Канаверал во Флориде. RESILIENCE доставит коммерческое и научное оборудование на поверхность Луны и, как ожидается, внесёт свой вклад в возглавляемую NASA программу Artemis. В дополнение к эксплуатации коммерческого груза в миссию войдёт Tenacious, который будет развёрнут с лунного посадочного модуля и проведёт исследование поверхности, включая сбор лунного реголита.

«Я рад стать свидетелем завершения строительства первого европейского лунохода, спроектированного, изготовленного и фактически отправляющегося на Луну, сегодня в Люксембурге. Это важный шаг для правительства Люксембурга, которое активно продвигает индустриализацию космических ресурсов. Мы надеемся, что постоянный вызов ispace ещё больше укрепит доброжелательность между Японией и Великим герцогством Люксембург», — заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в Люксембурге Тадахиро Мацубара.

В скором времени аппарат Tenacious будет доставлен из Люксембурга в Японию для интеграции в посадочный модуль RESILIENCE.