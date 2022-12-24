Япония готова добывать полезные ископаемые со дна моря: лишь бы не покупать их у Китая

Япония готова добывать полезные ископаемые со дна моря: лишь бы не покупать их у КитаяНо перед этим нужно разработать технологии
Стремясь уменьшить зависимость от Китая в поставках редкоземельных металлов, Япония в 2024 году начнет добычу необходимых материалов для электромобилей и гибридов из ила на глубоководном морском дне в районе острова Минами-Торисима.
Фото: Unsplash
Дело в том, что на глубине 6 км в том районе была обнаружена грязь, богатая редкоземельными металлами. Чтобы добраться до него, Японии сначала необходимо разработать технологии добычи ресурсов с такой глубины. К тому же, “Курошио”, известное как одно из самых быстрых морских течений в мире, проходит мимо целевого района, который также находится на пути тайфунов. Эксперты говорят, что любое начинание по добыче ресурсов из глубоководных районов в таких сложных условиях сопряжено с большими технологическими трудностями.
Японский парламент одобрил выделение 6 миллиардов иен на проект во втором дополнительном бюджете на 2022 финансовый год, недавно утвержденном на внеочередной сессии. Эти деньги будут потрачены на разработку насосов и изготовление труб длиной до 6 км для использования в пробной добыче.