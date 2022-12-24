Япония готова добывать полезные ископаемые со дна моря: лишь бы не покупать их у Китая

Дело в том, что на глубине 6 км в том районе была обнаружена грязь, богатая редкоземельными металлами. Чтобы добраться до него, Японии сначала необходимо разработать технологии добычи ресурсов с такой глубины. К тому же, “Курошио”, известное как одно из самых быстрых морских течений в мире, проходит мимо целевого района, который также находится на пути тайфунов. Эксперты говорят, что любое начинание по добыче ресурсов из глубоководных районов в таких сложных условиях сопряжено с большими технологическими трудностями.

Японский парламент одобрил выделение 6 миллиардов иен на проект во втором дополнительном бюджете на 2022 финансовый год, недавно утвержденном на внеочередной сессии. Эти деньги будут потрачены на разработку насосов и изготовление труб длиной до 6 км для использования в пробной добыче.