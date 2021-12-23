Япония и Британия совместно создадут новый двигатель для истребителей

Речь идёт об истребителях, создаваемых по программам Tempest и F-X. Японцы и бриатнцы уже заключили соглашение по созданию прототипов двигателей для самолётов. Оно стало частью военно-технического сотрудничества между странами, которое включает также совместные работы над вооружениями класса «воздух — воздух».

Создавать демонстратор двигателя начнут уже в 2022 году. Британия для этого выделит 30 миллионов фунтов стерлингов на «планирование, цифровые разработки и инновационные производственные разработки». В проекте будут участвовать компании Rolls-Royce и BAE Systems, а также японские IHI Corporation и Mitsubishi Heavy Industries.

Пока об истребителях нового поколения известно то, что они будут крупными и будут оснащаться двумя двигателями. Не исключено, что они выйдут как в пилотируемой, так и в беспилотной версиях.