Япония и ЕС хотят создать совместную сеть спутников, чтобы не зависеть от США

Опубликовано 14 июля 2025, 18:451 мин.
Япония и ЕС хотят создать совместную сеть спутников, чтобы не зависеть от СШАДля снижения зависимости от США
Япония и Европейский союз планируют создать собственную сеть малых спутников, чтобы меньше зависеть от США. Об этом сообщает издание Nikkei со ссылкой на проект соглашения.
© Ferra.ru
Инициативу обсудят на ближайшем саммите. Спутники будут использоваться совместно, а запуск и обслуживание могут происходить в формате государственно-частного партнёрства.
По мнению Японии и ЕС, наличие собственной спутниковой группировки поможет развивать цифровые технологии и обеспечит стабильную связь в реальном времени. Сейчас в этой сфере они заметно уступают США и Китаю.
Ранее Япония заявила о планах по отправке модуля на Марс и запуске ракеты H3 с навигационным спутником Michibiki 6 с космодрома Танэгасима, напомнили СМИ.