Япония и ЕС хотят создать совместную сеть спутников, чтобы не зависеть от США

Инициативу обсудят на ближайшем саммите. Спутники будут использоваться совместно, а запуск и обслуживание могут происходить в формате государственно-частного партнёрства.

По мнению Японии и ЕС, наличие собственной спутниковой группировки поможет развивать цифровые технологии и обеспечит стабильную связь в реальном времени. Сейчас в этой сфере они заметно уступают США и Китаю.

Ранее Япония заявила о планах по отправке модуля на Марс и запуске ракеты H3 с навигационным спутником Michibiki 6 с космодрома Танэгасима, напомнили СМИ.