Япония испытывала биологическое оружие: ФСБ рассекретила документ 1939 года

По словам Хаяси, с октября 1938 года по февраль 1941 года он служил в подразделении Исии Сиро, расквартированном недалеко от Харбина. Он подробно рассказал о трех полевых испытаниях, проведенных 29, 30 и 31 августа 1939 года, в ходе которых подразделение пыталось заразить местность чумой, брюшным тифом, дизентерией и другими болезнетворными микроорганизмами, чтобы вывести из строя советские войска.

Международный военный трибунал по Дальнему Востоку, работавший с 3 мая 1946 года по 12 ноября 1948 года, привлек к ответственности 25 японских военных преступников, однако конкретные эксперименты в области биологической войны получили менее широкую огласку.