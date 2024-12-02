Япония начала отказ от электростанций в пользу проточных батарей

Потоковая аккумуляторная ферма на Хоккайдо, построенная компанией Sumitomo Electric, была крупнейшей в мире на момент открытия в 2022 году. Однако вскоре Китай превзошел его, реализовав проект в восемь раз больше. Аналитики считают, что интерес Китая может привести к снижению стоимости и ускорить внедрение технологии по всему миру.

Несмотря на свои преимущества, проточные батареи сталкиваются с проблемами. Иронично, но ванадий, ключевой материал, в основном поставляется из Китая и России, и из-за санкций есть проблемы с поставками. Кроме того, эти батареи дороги в производстве и стоят как минимум в два раза дороже литий-ионных систем. Однако их долговечность и низкие эксплуатационные расходы могут сделать их более доступным вариантом в долгосрочной перспективе.