Япония обзаведётся войсками для защиты от космических угроз

По словам премьер-министра, Япония вынуждена защищаться от киберугроз и электромагнитных помех, которые могут нанести урон спутникам страны.

Новое подразделение разместят на авиабазе Футю, к западу от Токио. В его состав войдут 20 человек. Правда, до начала их работы пройдёт ещё два года — запуск организации запланирован на 2022 год. На эту программу Япония выделит 50,6 миллиардов иен (около 28,2 млрд рублей).

Кроме того, премьер-министр Японии заявил о необходимости сотрудничества с США. Основной целью появления нового подразделения, похоже, является защита от Китая и Северной Кореи.