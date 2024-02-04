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Наука и технологии
Опубликовано 04 февраля 2024, 00:45
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Япония открыла двери для цифровых кочевников: что для этого нужно

Новая виза для удаленной работы
Внимание, «айтишники» и любители удаленной работы. Япония встретит вас с распростертыми объятиями (и быстрым Wi-Fi) благодаря новой визовой программе, стартующей в марте.

Эта виза, специально разработанная для «цифровых кочевников», позволяет высококвалифицированным ИТ-специалистам и удаленным работникам жить и работать в Японии до шести месяцев.

Но вот в чем загвоздка: вы должны зарабатывать не менее 10 миллионов иен (около 68 000 долларов) в год, быть гражданином страны определенных стран и иметь медицинскую страховку. Индивидуальные предприниматели должны подтвердить, что их доход поступает из зарубежных источников.

Эта программа — не только туризм. Япония надеется привлечь технологические таланты, поднять экономику и разнообразить свои кадры. От этого выигрывают все: цифровые кочевники получают уникальный опыт, а Япония — квалифицированных специалистов и культурный обмен.

Официальный запуск программы состоится в конце марта.

Источник:Nikkei
Автор:Максим Многословный
Теги:
#работа
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#Япония