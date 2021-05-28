Наука и технологии
Сегодня в 16:44
Япония отправит на Луну робота-трансформера
Он будет изучать там грунт
Для Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) создадут маленький луноход, который будет представлять собой робота-трансформера. Его хотят испытать на Луне.
Робот сможет делать снимки Луны и изучать поверхностный слой сыпучего лунного грунта. Маленький луноход будет выглядеть как 80-миллиметровый металлический шар весом 250 граммов. Он сможет перемещаться по естественному спутнику Земли на двух колёсах. На рисунке ниже показано, как робот может трансформироваться:
Устройство также поможет JAXA создать большой луноход, на котором смогут передвигаться космонавты. Такой аппарат намерены сделать к 2029 году.
На днях стало известно, что Роскосмос и Китайское национальное космическое управление (CNSA) намерены скоро представить дорожную карту создания Международной научной лунной станции (МНЛС).