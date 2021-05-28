Япония отправит на Луну робота-трансформера

Робот сможет делать снимки Луны и изучать поверхностный слой сыпучего лунного грунта. Маленький луноход будет выглядеть как 80-миллиметровый металлический шар весом 250 граммов. Он сможет перемещаться по естественному спутнику Земли на двух колёсах. На рисунке ниже показано, как робот может трансформироваться: